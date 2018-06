Lloris a laissé sa place à Mandanda

Didier Deschamps a expliqué pourquoi il avait titularisé Steve Mandanda mardi lors du 3e match de l’équipe de France à la Coupe du monde contre le Danemark (0-0), alors que les Bleus étaient déjà qualifiés.

"C’est pour en avoir parlé avec Hugo Lloris. Il est numéro 1 et je fais en sorte de le mettre dans les meilleures conditions. Il avait enchaîné les deux matches. En 2014 et 2016, ils avaient joué les trois matches. Là, bon, il était moins demandeur", a-t-il lancé, avant de poursuivre: "Steve Mandanda est un très bon gardien, c’est un cadre et ce sera difficile qu’il fasse une autre Coupe du monde, il a 33 ans. Ce n’est pas un cadeau, mais c’était logique de lui offrir cette possibilité-là. Il a très bien répondu sur le terrain".

Le gardien de l’OM n’avait jusque-là disputé aucune rencontre de Coupe du monde ou d’Euro.