L’hommage appuyé de Deschamps à Le Graët

Didier Deschamps a profité de la conférence de presse du jour, ce lundi à Clairefontaine, pour rendre hommage au président de la Fédération française de football (FFF), Noël Le Graët, lequel peut être pointé du doigt parfois pour son ingérence présumée dans les affaires des champions du monde.

"Le président est dans son rôle, assure le sélectionneur des Bleus. C’est le garant de l’institution. Au-delà de l’équipe de France, il oeuvre pour toutes nos sélections et l’ensemble des salariés de la fédération et de la direction technique nationale. En cela, le titre de champion du monde lui appartient aussi !"

Et de poursuivre dans ses louanges: "Il avec nous en continu, une relation de confiance et de sérénité s’est instaurée, c’est important pour les joueurs qui ressentent ces choses-là. S’il n’y a pas cette relation, c’est plus dur de parvenir au succès. Noël Le Graët à mes yeux a une part importante de responsabilité dans la victoire, non pas sur le plan sportif mais dans la façon dont il remplit ses fonctions de président. On est mis dans les meilleures conditions possibles, or ce sont les petits détails qui comptent et font la différence. Il y a toujours des décisions à prendre rapidement, là les décisions sont prises et bien prises ! Je le répète: C’est une victoire collective à laquelle le président a participé !"