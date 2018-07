Les prochains matches des Bleus en 2018

A peine sacrés champions du monde, les Bleus ont déjà un beau programme international en perspective, avec en ligne de mire notamment la toute première édition de la Ligue des nations – une compétition estampillée UEFA destinée à suppléer les matches amicaux lors des années impaires (hors Euro et Mondial, donc) avec à la clef un éventuel sésame pour le Championnat d’Europe 2020 pour ce qui est de cette mouture 2018-2019.

Un mois et demi seulement après leur victoire en Russie, les hommes de Didier Deschamps vont donc pouvoir prétendre à un nouveau trophée, avec pour premier adversaire l’Allemagne, dès le 6 septembre, à Munich. S’ensuivra trois jours plus tard une opposition aux Pays-Bas, toujours dans le cadre d’une Ligue des nations qui verra par ailleurs les Tricolores accueillir la Mannschaft le 16 octobre avant un déplacement en terre néerlandaise le 16 novembre.

Deux rencontres amicales sont par ailleurs d’ores et déjà programmées pour les Bleus. Le 11 octobre prochain à Guingamp, les Hugo Lloris et consorts se mesureront à l’Islande. Et le 20 novembre, c’est face à l’Uruguay que les Français mettront leur deuxième étoile à l’épreuve, quatre mois après avoir éclipsé la Celeste en quart de finale de la Coupe du monde (2-0). A noter qu’en fonction de leurs résultats face aux Allemands et aux Néerlandais, les Bleus participeront à une phase finale à quatre équipes prévue en juin 2019.

Le programme 2018 de l’équipe de France:

Jeudi 6 septembre: Allemagne – France (20h45), à Munich – Ligue des nations.

Dimanche 9 septembre: France – Pays-Bas (20h45), lieu à déterminer – Ligue des nations.

Jeudi 11 octobre: France – Islande (21h), à Guingamp – Match amical.

Mardi 16 octobre: France – Allemagne (20h45), lieu à déterminer – Ligue des nations.

Vendredi 16 novembre: Pays-Bas – France (20h45), lieu à déterminer – Ligue des nations.

Mardi 20 novembre: France – Uruguay (21h), lieu à déterminer – Match amical.