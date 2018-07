Les "précieux conseils" de Griezmann sur l’Uruguay

Très grand amateur de maté, cette boisson très prisée des Sud-Américains, et particulièrement proche de ses coéquipiers uruguayens de l’Atlético, à commencer par Diego Godin, Antoine Griezmann "aura des précieux conseils à nous donner", a commenté son coéquipier tricolore Florian Thauvin dimanche en conférence de presse, à cinq jours du quart de finale du Mondial entre les Bleus et la Celeste.

Interrogé sur cette charnière Godin-Gimenez, qu’il a pu affronter en finale de la Ligue Europa, le Marseillais estime que "ce sont des joueurs qui ont beaucoup d’expérience et qui se connaissent bien, pour jouer ensemble en club et en sélection. Ils sont bien regroupés derrière, ils se mettent «chiffon» sur le terrain et ils font rarement d’erreurs. Il va falloir trouver des espaces et partir dans leur dos, parce que je pense qu’ils manquent un peu de vitesse."

Questionné ensuite sur sa relation avec le capitaine uruguayen, Griezmann a confirmé que Godin "est un grand ami. Je suis tous les jours avec lui, sur le terrain et en dehors. Et c’est le parrain de ma fille."