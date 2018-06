Les notes: Pogba, deux éclairs qui ont tout changé

LES TOPS

Pogba (6)

Paul Pogba le rappelait à qui voulait l’entendre avant le Mondial, il devait surtout remplir son rôle de milieu relayeur. Face aux Australiens, il s'est montré décisif, en lançant Griezmann pour le penalty du 1-0 (58e) avant de provoquer le but de la victoire (81e). Ce fut l’une de ses seules montées aux avant-postes de la rencontre. Avant ça, il s’est surtout contenté de jouer simple, en pesant à peine sur le jeu de son équipe. Il n’a touché que 31 ballons en première période. Dans le pressing, il ne s’est pas forcé et a gagné très peu de duels. Une performance contrastée, qui maintient le débat de ses prestations tricolores.

Kanté (6,5)

Dans son rôle de sentinelle, il a encore été précieux, montant en puissance au fil des minutes. Son activité à la relance est limitée par les présences proches de Tolisso et Pogba, qui ont rarement traîné entre les lignes. On note néanmoins qu’il aurait fait du bien un peu plus haut, à chasser les ballons dans les pieds de la paire Jedinak-Mooy.

Pavard (5,5)

Préférés à Sidibé et Mendy, les doublures Pavard et Hernandez ont de nouveau fait le boulot. Le défenseur de Stuttgart a eu le plus de travail à effectuer. Les Australiens ont beaucoup attaqué de son côté et il a offert deux coups francs dangereux en début de match, avant de se rattraper en seconde période avec des bonnes interventions. Offensivement, il a eu beaucoup de liberté, puisque l’ailier adverse (Kruse) ne l’a pas suivi. Il a été un bon relais par moments.

LES FLOPS

Umtiti (3)

Sa rencontre est évidemment marquée par cette faute de main incompréhensible sur un coup franc australien, ce qui a amené l’égalisation de Jedinak (62e). Après ça, il a eu du mal à encaisser le coup et n’a pas rassuré en fin de match. Il avait pourtant bien débuté. Davantage sollicité que Varane, il s’est montré serein et a réalisé plusieurs passes qui ont cassé une ligne. Intéressant pour la relance.

Griezmann (4,5)

La star des Bleus a ouvert son compteur buts en Coupe du monde, sur un penalty qu’il a lui-même provoqué (58e), après avoir été accroché dans la surface. Mais il fut bien transparent durant cette rencontre. Etrangement, il a disputé ses deux matches de préparation en 10 avant de repasser ailier droit pour cette première rencontre en Russie. Il a peu combiné avec ses coéquipiers, qui étaient trop éloignés. Le changement tactique de Deschamps l’a desservi. Il a été sorti dès la 70e minute.

Mbappé (4) et Dembélé (3)

Si Mbappé a été dangereux mais en tombant dans l'individualisme, Dembélé a, à l’inverse, peu tenté. Il n’a réussi aucun dribble, ce qui est assez incroyable pour un tel joueur. Le Barcelonais a accompagné Griezmann et Mbappé sur ce premier match, mais pourrait bien perdre sa place aux dépens d’un Olivier Giroud auteur d’une bonne entrée, rien que par sa présence au contact de la charnière adverse.

Les notes: Lloris (5,5) - Pavard (5,5), Varane (5), Umtiti (3), Hernandez (5) - Pogba (6), Kanté (6,5), Tolisso (4,5) - Griezmann (4,5), Mbappé (4), Dembélé (3).