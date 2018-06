Les jeunes Bleus écoutent-ils les cadres ?

Blaise Matuidi l’explique dans Le Parisien ce lundi, il y a un décalage entre les plus anciens et les jeunes de l’équipe de France. Le milieu de terrain de la Juventus se met même "parfois à l’écart pour les laisser dans leur cocon". C'est à se demander si les cadres, peu nombreux, ont suffisamment de poids au sein du groupe... "Ce sont des jeunes à l’écoute, qui essaient de donner au maximum à l’équipe. C’est vrai qu’on stigmatise les jeunes, mais on est l’équipe de France, on est tous dans le même bateau, on gagne et on perd ensemble", a assuré "Blaisou", lundi en conférence de presse.

Le milieu gaucher de 31 ans prend son rôle à cœur, même si le discours des anciens n’est pas toujours pris en compte par le reste du groupe. "Tout le monde a sa part de responsabilité, j’ai la mienne. Je vais dire des choses positives, des choses négatives, comme le fait notre capitaine Hugo. On essaie d’être un relais dans le groupe, pour le coach. Faut l’assumer et c’est ce que l’on fait. Ça passe bien, parfois cela peut moins bien passer. Mais on a un rôle et il faut le mettre en valeur", a-t-il poursuivi.

Exemplaire, Matuidi a ainsi harangué ses troupes samedi alors qu’il n’a pas débuté contre l’Australie (2-1), pour l’entrée en lice des Bleus à la Coupe du monde. "Avant le match ou à la mi-temps, il a eu des mots forts. Il sait motiver. On sait que ce n’est pas facile pour lui et pour les autres remplaçants, mais ceux qui sont entrés ont aussi tout donné à l’équipe", raconte Benjamin Pavard. Après la mauvaise prestation de Corentin Tolisso, "Blaisou" devrait réintégrer le onze contre le Pérou, jeudi. Afin d’être un leader dans le vestiaire mais aussi sur le terrain.