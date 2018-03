Les individualités ne feront pas tout...

Le talent ne manque pas. Didier Deschamps s’est même félicité lors de la conférence de presse d’avant-match d’avoir des choix à faire. Une bonne chose qui deviendrait même excellente si cette somme d’éléments de tout premier ordre avait le bon goût de former un véritable collectif. Ce sera même la clé pour briller en Russie l’été prochain lors d’une Coupe du monde qui ne sera réussie que si les Bleus vont au moins en demi-finale.

Pour respecter ce postulat de base, il faudra néanmoins se montrer autrement plus costaud que ce fut le cas contre la Colombie (2-3) et en Russie (3-1). Certes, dans l’absolu, les Bleus n’ont perdu qu’une fois en neuf rencontres mais à l’image du succès de mardi soir, tout n’a pas été parfait. Loin de là. Il manque ce liant qui sied aux très grandes équipes. A Saint-Pétersbourg, Paul Pogba a retrouvé le sourire et Kylian Mbappé s’est offert un record historique en devenant le plus jeune, après-guerre, à s’offrir un doublé en équipe de France.

Des trous d'air défensifs

Une expression individuelle évidente, des contres à trois avec Dembélé et Martial, nourris par de bons passeurs, qui peuvent devenir une marque de fabrique mais cela ne fera pas tout, encore plus dans une phase finale avec des espaces resserrés. Il faudra faire bien plus de travail ensemble à la fois offensivement et défensivement. La défense représente un sujet qui va revenir, pas seulement parce que la charnière Varane-Umtiti a été pointée du doigt après la Colombie ou que globalement sur les deux matches le Barcelonais a déçu. Les Bleus ont encore été victimes de trous d’air importants. Lloris a sauvé le coup, cette fois, mais objectivement la Russie n’a « heureusement » pas été réaliste.

Une nouvelle piqûre de rappel intervenue alors que les Bleus menaient 2-0. Cette fois, ils ont tout de même eu le bon goût de s’imposer.