Les Français misent sur les Bleus

L’Allemagne championne du monde, le Portugal champion d’Europe, le Brésil et sa star Neymar, l’Argentine de Messi ou encore l’Espagne et son impressionnante armada, aucune de ces nations ne serait donc susceptible de faire de l’ombre aux Bleus selon 29% des Français. D’après un sondage CSA Research commandé par BFM TV et réalisé ces jours-ci, près d’un tiers des sondés voient l’équipe de France décrocher le graal en Russie comme en 1998.

Plutôt malmenée durant ses matches de préparation, la Mannschaft tenante du trophée récolte pour sa part 15% des suffrages, devançant ainsi d’une bonne tête le Brésil (10%) et l’Espagne (7%). Et pour ce qui est des supporters – ou observateurs avertis – l’optimisme demeure de rigueur puisque 31% d’entre eux estiment que la sélection de Didier Deschamps atteindra la finale, 28% le dernier carré au moins. Cela avec une bonne opinion globale du groupe France puisque 57% des personnes sollicitées déclarent apprécier ces Bleus – contre 42% à la même époque avant l’Euro 2016.

Capitaine du navire tricolore, Didier Deschamps inspire confiance à 51% des Français interrogés, lesquels plébiscitent spontanément et en premier lieu les Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Olivier Giroud parmi les joueurs. Le cas de l’attaquant de Chelsea toutefois divise. 44% des sondés ne le jugeant pas "essentiel" au collectif alors que l’intéressé, qui a marqué 31 fois sous le maillot frappé du coq, figure au quatrième rang désormais des buteurs de l’équipe de France (seuls Thierry Henry, Michel Platini et David Trezeguet le devancent).