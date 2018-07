Les Champs-Elysées fêtent les Bleus

Vingt-quatre heures après avoir remporté la deuxième Coupe du monde de l'histoire du football tricolore, dimanche à Moscou face à la Croatie (4-2), les joueurs de l'équipe de France ont posé le pied sur le sol français. L'avion des Bleus a atterri peu après 17 heures ce lundi sur le tarmac de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle. Didier Deschamps et ses hommes ont eu droit à un accueil chaleureux de la part de la ministre des Sports Laura Flessel et du personnel de l'aéroport de Paris. Malgré la fatigue accumulée après une nuit blanche, les Bleus ont semblé encore en grande forme, sautant avec allégresse sur un podium installé pour l'occasion.

Les Champions du Monde en route pour Paris ! #Fiersdetrebleus pic.twitter.com/IvR8b5d9Vv — Equipe de France (@equipedefrance) 16 juillet 2018

Après un trajet en car sur l'A1 et le périphérique, escorté par des milliers de deux-roues, Hugo Lloris et ses coéquipiers ont pris place à bord d'un bus à impériale pour descendre les Champs-Elysées, devant une foule immense et survoltée. Contrairement à 1998, des barrières avaient été installées pour tenir à l'écart la foule, venue en nombre depuis plusieurs heures, et permettre au bus de parcourir la plus belle avenue du monde en une petite demi-heure. Malgré un important service de sécurité déployé autour des Bleus, le public a pu fêter ses idoles, dans une clameur impressionnante, survolé par la patrouille de France, qui contrairement au 14 juillet, n'avait cette fois pas commis d'erreur sur le drapeau tricolore.

Les nouveaux champions du monde ont ensuite bifurqué vers le Palais de l'Elysée et revêtu un costume afin d'être accueillis par un couple présidentiel tout sourire, Hugo Lloris en tête, accompagné du sélectionneur Didier Deschamps et du président de la FFF, Noël Le Graët. L'euphorie était certes un peu retombée, dans ce cadre plus feutré, ce qui n'a pas empêché les Bleus de chanter à gorge déployée I Will Survive et La Marseillaise sur le perron de l'Elysée, avant de revenir présenter le trophée à des jeunes joueurs amateurs, avec "We are the champions" en bande-son. La fête est belle et va se poursuivre encore une bonne partie de la soirée.