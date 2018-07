Sacrés champions du monde ce dimanche à Moscou, les Bleus seront de retour au pays dès lundi après-midi. L’avion de l’équipe de France est attendu à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle pour 15h55. Avant un départ pour Paris et un défilé sur l’avenue des Champs-Elysées dans un bus à impériale entre 17h30 et 18h30. Les joueurs et leurs familles seront ensuite reçus à l’Elysée par le président Macron.