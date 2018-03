Les Bleus peuvent mieux faire

C'est une victoire, et c'est toujours bon à prendre à moins de trois mois de la Coupe du monde, d'autant plus face au pays hôte. Mais ceux qui espéraient une équipe de France remotivée et décidée à faire oublier son faux pas de vendredi dernier au Stade de France, contre la Colombie (2-3), ont sans doute été un peu déçus à l'issue de la victoire obtenue par la troupe de Didier Deschamps à Saint-Pétersbourg, face à la Russie (1-3). Car encore une fois, tout n'a pas été parfait, loin de là, pour les finalistes du dernier Euro.

Didier Deschamps avait pourtant décidé de tout changer ou presque, les hommes comme le système avec le retour du 4-3-3 au détriment du 4-4-2, ce qui avait plutôt réussi aux Tricolores en Allemagne en novembre dernier (2-2). Mais les premières minutes, où la vivacité des Ousmane Dembélé, Anthony Martial et autres Kylian Mbappé était attendue, ne permettent pas de s'enthousiasmer, bien au contraire. Les lignes manquent de liant, et dans l'entrejeu, ça dort un peu, à l'image d'Adrien Rabiot et Paul Pogba, censés créer et apporter le danger sur le but adverse. L'attaquant russe Fedor Smolov est même le premier à réveiller une Zenith Arena assoupie face au piètre spectacle proposé, obligeant Hugo Lloris à s'employer (15e).

Mbappé, Kimpembe et Pogba innovent

Puis progressivement, les visiteurs se réveillent... Paul Pogba lance Anthony Martial, qui finit par servir avec réussite un Kylian Mbappé pas assez convaincu au moment de conclure (27e). Mais le milieu de terrain de Manchester United, en difficulté au côté de José Mourinho, se réveille peu à peu. Et en fin de premier acte, l'ancien Havrais met Kylian Mbappé sur orbite, et le Parisien ne rate pas cette nouvelle opportunité (0-1, 40e). Ouf, les Bleus retournent aux vestiaires avec l'avantage au tableau d'affichage. Et ça repart fort dans la foulée, puisque Paul Pogba double la mise d'un splendide coup franc (0-2, 49e), réussissant pour la première fois de sa carrière en bleu, un but et une passe décisive sur un même match. Le Mancunien se devait une revanche, elle est validée, et ce malgré une prestation pas complètement aboutie, à l'image de la performance de l'équipe de France dans son ensemble.

Car avec deux buts d'avance, comme contre les Cafeteros quatre jours plus tôt, les signes de relâchement sont évidents, notamment dans le secteur défensif. Raphaël Varane avait souffert face à Radamel Falcao et consorts, cette fois c'est Samuel Umtiti qui tire la langue en seconde période, offrant finalement sa première sélection à Presnel Kimpembe (81e). Auparavant, c'est suite à une intervention ratée et peu inspirée du Blaugrana que les Russes étaient parvenus à réduire l'écart grâce à Fedor Smolov (1-2, 67e), faisant craindre le pire au groupe France. Mais c'était donc la soirée des premières ce mardi, puisque Kylian Mbappé met les Bleus à l'abri en fin de match (1-3, 83e), signant ainsi son premier doublé au niveau international. Rendez-vous est désormais pris au 15 mai prochain, pour l'annonce de la liste de Didier Deschamps avant le début de la préparation menant directement au Mondial.