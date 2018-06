Les Bleus ont une attaque de feu

Difficile de ne pas s’enflammer devant les fulgurances de Dembélé, les accélérations de Mbappé et le talent de Griezmann. Alors quand les trois sont en mode attaque, forcément, ça fait de gros dégâts. Comme un symbole, « Grizi » a frappé sur penalty, Dembélé s’est offert un but splendide après un enroulé sur le poteau, tandis que Mbappé est impliqué sur le premier et le troisième buts des Bleus.

"J’aime jouer avec les grands joueurs, je suis servi. Antoine, c’est top mondial, Dembele est le meilleur jeune du monde, c’est un plaisir de jouer avec eux", plaide Mbappé. Offensivement, ils ont cette capacité à créer des différences grâce à une vitesse de course et d’exécution à se pâmer. Evidemment, tout peut fonctionner encore mieux avec davantage de réalisme, mais pas seulement. "J’ai raté 2 ou 3 passes pour Ousmane et Kylian, c’est à cause du peu de nombre de minutes. Mais on va travailler ça à l’entrainement", explique Antoine Griezmann.

Un trio qui peut régaler mais qui doit également apporter davantage défensivement. Deschamps laisse une liberté totale à Mbappé et Dembélé comme il l’a répété plusieurs fois mais quand les deux ne défendent pas du tout sur leur côté, ça créé des trous d’air qui seront potentiellement compliqués à combler en Coupe du monde. Se passer d’un premier rideau défensif peut poser des problèmes dans une phase finale. Or, dans cette configuration, il ne faut pas s’attendre à ce qu’ils défendent beaucoup plus, ce n’est pas dans leur ADN. Ce qui représente assurément leur plus grosse marge de progression. A moins que « DD », lui, n’y voit pas d’inconvénient.