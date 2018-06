Les Bleus font le plein avant la Russie

Le match amical entre l'équipe de France et les Etats-unis, programmé ce samedi soir à Lyon (21h00), se jouera dans un Groupama Stadium complet. Le dernière rencontre des Bleus avant la Coupe du monde attirera plus de 58 000 spectateurs. Il n'y a plus de place à vendre, annonce la FFF ce samedi, à quelques heures de cet ultime rendez-vous dans l'Hexagone.

France Etats-Unis se jouera à guichets fermés !

Plus de 58 000 spectateurs seront dans les tribunes ce soir #FRAUSA #FiersdetreBleus pic.twitter.com/AnymBEqKHq — Equipe de France (@equipedefrance) 9 juin 2018