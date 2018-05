Les Bleus célébrés à leur arrivée à Nice

Après un dernière journée à Clairefontaine partagée entre photos officielles, travail en salle et travail avec ballon, exercices devant le but et opposition à thèmes sur un demi-terrain, les Bleus de Didier Deschamps ont quitté le Château pour s'envoler ce jeudi matin en direction de Nice, où ils affronteront l'Italie vendredi, sur la pelouse de l'Allianz Riviera (21h), dans le cadre d'un 2e match de préparation à la Coupe du monde en Russie (14 juin-15 juillet).

Travail avec ballon, exercices devant le but et opposition à thèmes sur un demi-terrain avec 4 buts pour le dernier entraînement avant le départ pour Nice. #FiersdetreBleus pic.twitter.com/XYH9SP8ZE8 — Equipe de France (@equipedefrance) 31 mai 2018

A la veille de rejoindre Nice pour y affronter l'Italie, les Bleus ont effectué un travail en salle à Clairefontaine.

Au programme:

proprioception ✅

gainage ✅

prévention musculaire ✅ pic.twitter.com/5V0EMvcayc — Equipe de France (@equipedefrance) 30 mai 2018

Les coulisses de la photo officielle des Bleus ! pic.twitter.com/8umlBG17oU — Equipe de France (@equipedefrance) 30 mai 2018

C'est à la mi-journée que les Tricolores ont posé le pied sur la côte d'Azur sous un soleil au moins aussi accueillant que les supporters qui les attendaient à leur arrivée.