Les Bleus avec Pogba et Matuidi contre les USA

L'équipe de France défie les Etats-Unis, ce samedi soir (21h00) pour son ultime match de préparation avant la Coupe du monde. L'occasion pour Didier Deschamps de peaufiner les automatismes entre ses titulaires avant la Russie.

Au Groupama Stadium de Lyon, le capitaine Hugo Lloris garde évidemment la cage française. En défense centrale, Raphaël Varane retrouve un poste de titulaire alors que Djibril Sidibé et Benjamin Mendy occupent les côtés. Au milieu de terrain, ce sont Paul Pogba et Blaise Matuidi qui entourent N'Golo Kanté. Olivier Giroud, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé animeront l'attaque d'un schéma en 4-3-3 ou 4-3-1-2 qui leur laisse beaucoup de liberté offensive.

Le onze français: Lloris - Sidibé, Varane, Umtiti, Mendy - Pogba, Kanté, Matuidi - Griezmann - Giroud, Mbappé.