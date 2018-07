Les Bleus au firmament !

Rarement une finale de Coupe du monde aura été aussi folle, aussi décousue ! Fébrilité légitime oblige, les défenses des deux sélections ultimes ont commis des largesses qu’on ne leur connaissait pas forcément depuis l’ouverture du tournoi. Un jeu de dupes qui a finalement tourné à l’avantage des Français, plus mûrs et sans doute plus frais aussi que leurs homologues croates qui disputaient là leur toute première finale internationale. Comme un aboutissement pour une sélection tricolore rajeunie, certes, mais qui jouait tout de même une finale de Championnat d’Europe il y a deux ans, déjà sous les ordres de Didier Deschamps.

Vingt ans après le sacre de ce dernier et d’une génération 98 passée à la postérité, les Bleus ont donc décroché une deuxième étoile ce dimanche à Moscou, dans un stade Loujniki plutôt acquis à la cause croate. Grâce à un but contre son camp de Mandzukic consécutif à un coup franc rentrant de Griezmann (1-0, 18e), les partenaires de Lloris ont eu tôt fait de prendre l’ascendant malgré une entame de partie difficile. Témoin cette égalisation méritoire des Croates dans la foulée, sur une bonne frappe de Perisic à l’entrée de la surface (1-1, 28e). Un simple contretemps pour les Français dans ce drôle de match…

4 buts pour Griezmann et Mbappé

Plutôt discrète dans cette phase à élimination directe après avoir fait débat maintes fois lors du premier tour, la VAR a subitement refait surface quand Perisic a touché de la main dans sa surface un corner de Griezmann. Après de longues secondes d’hésitation et un recours à la vidéo, M. Pitana, l’arbitre argentin de cette finale, désigne alors le point de penalty. Et Griezmann de transformer la sentence sans sourciller pour son quatrième but de la compétition – le troisième sur penalty (2-1, 38e). L’équipe de France, assurément, s’en tire bien à l’issue de ses 45 premières minutes. Et le meilleur est à venir…

Harassée par ses exploits passés et ses trois qualifications successives via la prolongation, la Croatie ne tarde pas à perdre pied au retour des vestiaires. Juste avant l’heure de jeu, c’est d’abord Pogba qui se fend du but du break, d’un tir déclenché des 18 mètres en deux temps, et placé hors de portée de Subasic (3-1, 59e). Puis six minutes plus tard, la pépite Mbappé déboule et allume la mèche des 20 mètres pour laisser impuissant, lui aussi, le portier de l’ASM (4-1, 65e). Le quatrième but également, dans le tournoi, du jeune Parisien. Dès lors, la gagne semble avoir choisi son camp. La boulette d’un Lloris tentant de dribbler Mandzukic dans sa surface – en vain – n’y changera rien (4-2, 69e). Pour la deuxième fois de son histoire, la France est championne du monde, et rejoint dans la légende l'Uruguay et l'Argentine. En attendant de rattraper l'Italie, l'Allemagne et le Brésil...