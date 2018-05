Les Bleuets tenus en échec par l'Italie

L’équipe de France Espoirs a été tenue en échec par l’Italie (1-1), ce mardi soir à Besançon, en match amical. Rien de plus logique face à l'un des favoris du prochain Euro de la catégorie, qui évoluera à domicile en 2019: chacune des deux sélections a eu sa période. La première a été à l’avantage de celle de Sylvain Ripoll. Grâce notamment à un très en vue Moussa Dembélé (Celtic), buteur d’un coup de tête (12e) sur un centre venu de la droite de Jonathan Bamba (Saint-Étienne), et un Houssem Aouar (Olympique Lyonnais), sous les yeux de son entraîneur Bruno Genesio, au presque parfait en meneur.

La seconde, durant laquelle les Bleuets ont clairement baissé de rythme, est revenue aux garçons de Luigi Di Biagio. Après une mauvaise relance de Jérémy Gélin (Stade rennais), Christian Capone (Atalanta Bergame) a marqué d’un bel enchaînement (76e) et récompensé ainsi une longue séquence de domination de sa formation. Ripoll, au micro de Canal+ Sport, s’est quand même dit "beaucoup plus satisfait qu’il y a quatre jours", quand ses joueurs sont tombés en Suisse (2-1, déjà en amical, 1ère défaite de leur saison). "On a fait une bonne heure, mais on a eu un trou ensuite entre la 45e et la 75e", a-t-il ajouté.

Il était temps pour eux que la saison se termine. Les Espoirs tricolores tenteront à la rentrée de valider définitivement leur qualification pour le championnat d’Europe 2019 en… Italie (ils sont 1ers de leur groupe avec 11 points d’avance sur la Slovénie). Mais place avant à un France-Italie en A vendredi à Nice.