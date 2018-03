Les Bleuets, c'est comme si c'était fait !

Et si c'était enfin la bonne génération, celle capable d'emmener la France à l'Euro U21 après seize ans d'absence ? Plus rien ne semble désormais pouvoir empêcher les Bleuets de valider prochainement leur qualification pour le rendez-vous de 2019 en Italie, puisque la troupe de Sylvain Ripoll a signé mardi soir, au Monténégro, une nouvelle victoire (0-2), la septième en autant de rencontres disputées. Dans le groupe 9, les Tricolores sont donc d'implacables leaders, qui disposent désormais en tête d'un matelas de onze points d'avance sur la Slovénie, qui compte néanmoins un match en moins.

A trois journées de la fin, tous les voyants sont donc au vert pour Moussa Dembélé et ses petits camarades, pourtant privés de Lucas Hernandez et Benjamin Pavard, partis chez les A, ou d'Allan Saint-Maximin, Martin Terrier et Houssem Aouar, tous trois contraints au forfait. Les cinq changements opérés par le sélectionneur national au coup d'envoi du duel contre le Monténégro après le petit festival réussi au Kazakhstan vendredi dernier (0-3) n'ont pas foncièrement handicapé les visiteurs, même s'il aura fallu attendre le deuxième acte pour voir trembler les filets monténégrins.

Kelvin Amian d'abord (0-1, 60e), puis Jean-Kévin Augustin sur penalty (0-2, 87e) ont concrétisé la domination française. Les Tricolores devront donc terminer le travail en septembre prochain, en Bulgarie puis face au Luxembourg, pour valider une qualification qui ne peut plus leur échapper, sauf improbable revirement de situation. Entre-temps, deux oppositions amicales sont programmées au mois de mai, en Suisse le 25, puis contre l'Italie le 29 à Besançon.