Lenglet pas tendre avec lui-même

Recruté cet été, Clément Lenglet a profité de la blessure de Samuel Umtiti pour enchaîner les matches avec le FC Barcelone. Si la défense du Barça a déjà encaissé pas moins de 18 buts en Liga après 12 journées, du jamais-vu depuis 44 ans, l’ancien Nancéien donne satisfaction à son entraîneur.

Pour autant, le défenseur barcelonais ne semble pas encore entrer dans les plans de Didier Deschamps, qui lui préfère en effet Mamadou Sakho ou Kurt Zuma en cas d’indisponibilité des défenseurs champions du monde. Ce que l’intéressé comprend très bien.

"Je dois encore beaucoup apprendre. Je ne suis pas dans la liste, car il me manque des choses, a-t-il ainsi expliqué dans une interview accordée à Goal.Mais je joue au Barça avec les meilleurs du monde et cela me permet d'évoluer. Je ne suis pas impatient, si la convocation vient, alors je serais content. En attendant, je vais continuer à travailler et attendre mon heure en vivant au jour le jour."