Lemar: "On a des leaders qui font passer le message"

A deux jours du huitième de finale face à l'Argentine, prévu samedi à Kazan (à 16h), Thomas Lemar était en conférence de presse ce jeudi matin. Le futur joueur de l'Atletico de Madrid a notamment évoqué le rôle des leaders de l'équipe de France (Lloris, Griezmann, Matuidi...)

"Peut-être que vous ne le voyez pas, mais sur le terrain les plus anciens parlent beaucoup. On a des leaders qui font passer le message et sont écoutés, contrairement à ce que vous pouvez penser". Pour le milieu de terrain de 22 ans les Bleus vont être capables de hausser leur niveau de jeu face à l'Albiceleste: "On se sent prêt, peu importe les nations, il faudra les battre. On est prêt pour ça. On s’attend à un match difficile, mais on va donner le maximum sur le terrain".