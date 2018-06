Titulaire mardi lors de Danemark-France (0-0), Thomas Lemar a eu du mal à se mettre en évidence offensivement.

"Ça a été un match difficile pour tout le monde et pour moi aussi, a consenti ce dernier, jeudi en conférence de presse. Le coach fera ses choix. On écoutera et on s‘adaptera".

A priori, Didier Deschamps devrait lui préférer Blaise Matuidi pour occuper le côté gauche du milieu tricolore, samedi (16h) en huitièmes de finale face à l'Argentine.