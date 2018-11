Lecomte et Mandanda supervisés

C'est jeudi prochain que le sélectionneur national doit dévoiler la liste des joueurs retenus en équipe de France, pour les deux prochaines échéances du mois de novembre, à savoir le 16 à Rotterdam, face aux Pays-Bas pour le compte de la Ligue des nations, puis le 20 au Stade de France en match amical contre l'Uruguay.

En amont, Franck Raviot, le préparateur des gardiens de but, a été missionné par Didier Deschamps pour superviser un habitué des Bleus, Steve Mandanda, et un autre plus récemment appelé, Benjamin Lecomte. Dimanche, l'ancien portier était donc dans les travées de La Mosson pour assister à la rencontre de clôture de la 12e journée de Ligue 1 entre le MHSC et l'OM, avec à la clef un franc succès des Héraultais (3-0).