Le sélectionneur danois pas tendre avec les Bleus

Didier Deschamps n’aura pas besoin de longs discours pour motiver les Bleus, le 26 juin prochain à l’heure d’affronter le Danemark. Et pas seulement parce qu’il s’agira du troisième match de la phase de poules de la Coupe du monde en Russie. Age Hareide, le sélectionneur danois, a en effet mâché le travail de «DD».

Interviewé dans les colonnes du quotidien Jyllands-Posten, l’ancien sélectionneur norvégien a en effet dénigré les Bleus, ne prenant pas de gants pour dire tout le mal qu’il pensait de l’équipe de France. "Je ne crois pas en cette équipe. Les équipes en haut du classement mondial sont les meilleures au Mondial, seulement, ce n'est pas le cas de la France", a-t-il expliqué, ajoutant: "J'ai vu la France contre la Pologne et la Suède à Stockholm. Elle n'a rien de spécial."

Bon sang, Paul Pogba ne pense qu'à sa coupe ! Age Hareide

Et Age Hareide d’en remettre une couche en affirmant que les Français "doivent travailler ensemble comme un groupe." "La France n'a plus de meneur comme Zidane, qui savait rassembler l'équipe", a-t-il précisé.

Et si cela ne suffisait pas, le sélectionneur danois a lancé une violente charge contre Paul Pogba. La faute à... ses coupes de cheveux. "Il a joué avec les cheveux teints en blanc et bleu contre Manchester City, il jouera peut-être avec les cheveux blanc et rouge contre nous. Bon sang, il ne pense qu'à sa coupe", a-t-il estimé. Les retrouvailles promettent...