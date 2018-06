Le onze de départ des Bleus face à l’Argentine

Les Bleus affrontent l’Argentine ce samedi à Kazan, dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe du monde. Avec sans surprise côté tricolore la composition d’équipe qui en poule avait débuté contre le Pérou et donné satisfaction une période durant.

La France va donc jouer ce match en 4-2-3-1, avec Benjamin Pavard à droite et Lucas Hernandez à gauche pour ce qui est de la défense ; Pogba et Kanté à la récupération ; Matuidi côté gauche un cran plus haut, avec à sa droite Griezmann et Mbappé, cela en soutien de Giroud.

Le onze de départ français: Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez - Kanté, Pogba – Mbappé, Griezmann, Matuidi - Giroud.