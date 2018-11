Le nouvel avertissement de Deschamps

Toutes les nations qui ont un jour remporté un grand titre connaissent le problème... Avec tout le travail consenti, un relâchement est presque inévitable au sortir d'une victoire mémorable. Il y a vingt ans, après le fabuleux succès des Bleus de Zinedine Zidane, certains lauréats ont souffert. Thierry Henry est par exemple repassé par la case Espoirs avant de revenir en A, Bernard Diomède n'a lui jamais su donner un coup de fouet à sa carrière, ... Alors Didier Deschamps, en bon manager rodé aux exigences du très haut niveau, était préparé à cette situation avec ses joueurs champions du monde en juillet dernier.

"Vous devez toujours vous rappeler comment et pourquoi vous avez réussi à remporter ce titre. Il ne faut pas perdre ça de vue. Si vous pensez que vous avez fait vos preuves, n'essayez pas de faire de gros efforts, cela ne marchera pas. C'est dans les moments de grande victoire que vous faites les erreurs les plus stupides", rappelait-il dans la presse anglaise à la fin du mois de septembre. Le patron des Bleus en a remis une couche jeudi, au moment de dévoiler la liste des joueurs retenus pour les prochaines échéances, contre les Pays-Bas le 16 novembre à Rotterdam en Ligue des nations, puis face à l'Uruguay en amical au Stade de France quatre jours plus tard. Ses défenseurs sont notamment directement ciblés.

La logique de groupe a des limites

Si Adil Rami, qui ne joue que très rarement en équipe nationale, a échappé aux critiques malgré une entame pour le moins décevante avec l'Olympique de Marseille, d'autres ont bel et bien reçu le message. A commencer par Benjamin Pavard et Djibril Sidibé, les deux latéraux droit des Bleus. Le latéral monégasque est en difficulté depuis la fin de saison précédente, là où l'ancien Lillois est lui aussi en perdition dans une défense du VfB Stuttgart avant-dernier de Bundesliga, où il évolue par ailleurs à gauche de la charnière. Si Didier Deschamps reconnaît que la concurrence à ce poste ne lui offre pas une grande marge de manoeuvre, il a néanmoins spécifié: "Ils sont là car il y a une logique de groupe. Mais jusqu’à un certain point. Benjamin Pavard n’était pas le meilleur arrière droit de la Coupe du monde. Il n’est pas devenu le plus mauvais depuis. Il arrive ensuite que des joueurs soient moins bons sur certaines périodes. Mais si ça perdure…".

Dans un autre genre, Benjamin Mendy a lui aussi eu droit à un nouveau petit coup de pied au derrière, lui qui a été convoqué au côté de Lucas Digne en l'absence sur blessure de Lucas Hernandez. "Benjamin a repris la compétition après une blessure et enchaîne à nouveau les matchs. C’est une force de la nature, mais il doit avoir à cœur de prendre conscience des exigences du haut niveau. Sur et, surtout, en dehors du terrain…", a rappelé l'ancien coach de l'AS Monaco ou de la Juventus. Car Didier Deschamps n'a lui pas étanché sa soif de victoires et se projette progressivement sur l'Euro 2020. Une compétition que certains champions du monde 2018 rateront, outre des limites d'âge pour quelques-uns, faute d'avoir réussi à digérer un sacre mondial et d'avoir su écouter les conseils éclairés du patron.