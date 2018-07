Le meilleur match de Varane ? ''Peut-être''

Buteur contre l’Uruguay (2-0), en quarts de finale de la Coupe du monde, Raphaël Varane a enchaîné avec une prestation fantastique lors de la victoire des Bleus contre la Belgique (1-0), mardi à Saint-Pétersbourg.

Etait-ce son meilleur match ? "Peut-être. C’est possible. C’était un match où l’on était assez acculés dans notre camp, dans notre surface, et il a fallu être solide, surtout dans les duels. J’ai réussi ce que j’ai pu faire et je peux être satisfait de ma performance. J’ai eu moins de boulot car, devant, cela a beaucoup travaillé. Derrière, c’est plus facile, même si on a eu beaucoup de boulot", a lancé le joueur du Real Madrid.

C'est néanmoins Samuel Umtiti, unique buteur de la partie, qui a été désigné homme du match par la Fifa.