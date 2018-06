Le Graët juge les nations phares du Mondial

L'équipe de France attend avec impatience de débuter sa Coupe du monde, samedi contre l'Australie. En attendant, Noël Le Graët, le président de la FFF, a profité d'une conférence de presse à Istra en Russie, ce jeudi, pour donner son point de vue sur les favoris (hors France qu'il voit en demi-finale) de la compétition.

"On se rapproche des grandes nations. Il y a quelques temps, l’Allemagne était toujours au-dessus, on a gagné contre eux (à l'Euro, ndlr) en amical on était proche. Le Brésil, dans un bon jour, ils sont imbattables, leur jeu, tout le monde peut l'admirer, leur faiblesse, c'est cette décontraction. C’est une grande nation de foot. L’Espagne, je ne sais pas s'il y aura une influence, on verra contre le Portugal", a-t-il expliqué.