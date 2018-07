Le discours qu’aurait tenu Domenech aux Bleus avant la finale

Finaliste malheureux du Mondial 2006 avec les Bleus et toujours sélectionneur quatre ans plus tard lors du fiasco sud-africain, Raymond Domenech est aujourd’hui consultant, pour Europe1 notamment. A quelques heures du coup d’envoi de la finale de la Coupe du monde, l’intéressé a confié les mots qu’il aurait adressés à ses joueurs avant l’événement s’il avait été à la place de Didier Deschamps ce dimanche.

"On joue quelque chose d’exceptionnel. C’est le match de votre vie ! Il faut mettre le projecteur sur l’importance de ce match-là parce qu’il ne faut pas le rater… C’est merveilleux de jouer un match comme ça. Prenez-le comme ça. Prenez chaque minute, gardez-les en mémoire. C‘est votre vie entière qui va être impactée par ce que vous êtes en train de faire. Donc faites-en quelque chose de merveilleux, tous ensemble !"

Ce discours, Raymond Domenech l’aurait tenu "lors de la seconde causerie de la journée, celle juste avant le match, et pas pendant celle du matin, consacrée à la tactique." "Il ne faut pas mettre la pression donc il ne faut pas aller trop loin, précise le technicien. C’est ce petit truc. Il faut être confiant mais il ne faut pas aller trop loin dans la confiance. Il faut être inquiet, mais pas trop inquiet non plus. Il faut trouver un équilibre qui fait qu’on garde son potentiel, ses qualités, son envie. Et qu'on arrive à se représenter l'impact que ça aura quand on sera champion."