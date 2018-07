Le dernier France-Belgique, un sacré mauvais souvenir...

Olivier Giroud l’a évoqué ce dimanche devant la presse, et le souvenir douloureux de la dernière confrontation en date entre l’équipe de France et la Belgique est heureusement bien loin. "Par rapport à 2015, le rapport de forces s’est équilibré je pense, dixit l’attaquant des Blues de Chelsea. Beaucoup de jeunes sont arrivés de notre côté avec beaucoup de talent…"

De mémoire belge, le précédent est évidemment plus agréable, mais personne parmi les Diables Rouges ne se risquera à en tirer des enseignements. "Ce sera totalement différent du 3-4. Ce jour-là, j’avais marqué deux buts mais les Français ont beaucoup mûri, ils ont beaucoup de très bons joueurs et le danger vient de partout", juge un Marouane Fellaini prudent.



La conférence de presse de Giroud :



Ce 7 juin 2015 en effet, les Sagna, Trémoulinas, Cabaye, Sissoko et Valbuena étaient titulaires côté français, ainsi qu’un Koscielny qui sans une blessure au talon d’Achille début mai aurait probablement été de la partie en Russie. Umtiti, Pavard, Hernandez, Tolisso, Dembélé, Mbappé, tout ce beau monde n’avait pas encore endossé la moindre cape tricolore. Et même Pogba n’était pas là pour vivre le désastre. La Belgique pour sa part évoluait avec une charnière centrale Denayer-Lombaerts qui n’est plus d’actualité – Benteke et Nainggolan étaient du reste préférés à Lukaku et De Bruyne. C’est dire si de l’eau a coulé sous les ponts.

Reste une claque, une vraie, encaissée par une équipe de France qui ce soir-là a concédé pour la première fois au Stade de France quatre buts. Défaits 3-4 au final, les hommes de Didier Deschamps sont tombés si bas qu’ils ont été un temps menés 0-3, puis 1-4, avant que les nouveaux entrants Fekir et Payet n’adoucissent quelque peu l’addition dans les tout derniers instants. Autant dire que le signal envoyé à un an de l’Euro 2016 était des plus inquiétants. Le chantier depuis a été considérable. Et les Bleus et leurs supporters de mesurer aujourd’hui le chemin parcouru…

Le onze de départ français: Lloris – Sagna, Varane, Koscielny, Trémoulinas – Matuidi, Cabaye, Sissoko – Valbuena, Giroud, Griezmann.

Les remplaçants: Mandanda, Ruffier, Jallet, Mangala, Sakho, Gonalons, Fekir, Payet, Ntep, Lacazette.

Le onze de départ belge: Courtois – Alderweireld, Lombaerts, Denayer, Vertonghen – Nainggolan, Witsel, Fellaini – Mertens, Benteke, Hazard.

Les remplaçants: Mignolet, Gillet, Deschacht, Dendoncker, Vanden Borre, Dembélé, Chadli, Tielemans, Carrasco, Origi, Lukaku.

Les buts français: Valbuena (53e, sur penalty), Fekir (89e), Payet (90e+1).

Les buts belges: Fellaini (17e, 42e), Nainggolan (50e), Hazard (54e, sur penalty).

Le bilan des confrontations:

73 matches - 30 victoires pour la Belgique, 24 pour la France, 19 matches nuls.