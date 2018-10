Le carton des Bleues contre le Cameroun

L’équipe de France féminine s’est de nouveau imposée en match amical lors de la venue du Cameroun (6-0), mardi à Grenoble.

Griedge Mbock (36e et 88e) et Kenza Dali (55e et 61e) ont inscrit un doublé, alors que Kadidiatou Diani (44e) et Eugenie Le Sommer (47e) ont également trouvé le chemin des filets.

Les joueuses de Corinne Diacre auront un test plus difficile contre le Brésil, le 10 novembre, à 7 mois de la Coupe du monde en France.