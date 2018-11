L'après-Coupe du monde selon Matuidi

C’est une vieille rengaine, il est toujours difficile pour des champions du monde de se remettre dans le bain. Les Bleus n’échappent malheureusement pas à la règle, avec nombre de blessures déjà à déplorer cette saison et une relative mais tenace méforme observée chez certains, en mal de fraîcheur mentale plus que physique. Blaise Matuidi en convient: "Ce n’est pas évident de reprendre en club trois semaines seulement après un titre de champion du monde."

Le vice-capitaine de l’équipe de France a fait face à la presse ce mercredi à Clairefontaine, rappelant combien la transition a pu être délicate pour lui aussi. "Il a fallu s’adapter, c’est sûr. Je pense que ce relâchement après un sacre mondial est logique. Mais personnellement, je n’ai pas eu le temps de souffler, la Juve ne m’a pas laissé ce temps car c’est un club très exigeant ! J’ai donc gardé la tête sur les épaules, je suis resté concentré sur mes nouveaux objectifs. Je crois que ça fait partie des points forts d’un joueur de haut niveau !"

Même physiquement, l’ancien Parisien a pu se refaire une santé à Turin. "On a des objectifs importants avec la Juve et j’ai déjà joué énormément de matches mais j’ai aussi pu me reposer car on a un effectif conséquent. J’ai bien été aidé par le staff aussi, j’en avais besoin, et ça m’a permis d’être performant rapidement." Avec toujours des ambitions à nourrir pour cet insatiable compétiteur, en club comme en sélection. "La gagne, c’est ce qui nous motive. La Ligue des nations nous propose ça, un trophée, et c’est toujours bon à prendre. En tout cas nous, on s’est pris au jeu ! C’est une bonne chose d’avoir un objectif, ça change des matches amicaux et c’est vrai qu’on affiche un visage différent en compétition." Un match nul au moins vendredi à Rotterdam face aux Pays-Bas et les Bleus seront qualifiés pour le dernier carré de la Ligue des nations.