Laporte: "Un peu de jalousie"

Formé et révélé à l'Athletic Bilbao avant de faire le grand saut en janvier dernier à Manchester City, pour la somme record de 65 millions d'euros, Aymeric Laporte rêvait de disputer la Coupe du monde 2018. Convoqué à deux reprises par Didier Deschamps, en septembre 2016 et mars 2017, sans toutefois avoir l'occasion de fêter sa première sélection, le natif d'Agen, qui avait connu toutes les sélections de jeunes, a néanmoins été devancé par d'autres sérieux concurrents, comme Lucas Hernandez, capable comme lui d'évoluer dans le couloir gauche de la défense et dans l'axe. On connaît la suite. Le jeune joueur de l'Atlético s'est même imposé comme titulaire au sein de cette équipe de France, reléguant un autre Citizen, Benjamin Mendy, sur le banc.

C'est donc avec une pointe de regrets que le joueur de 24 ans a vu les Bleus soulever le trophée de la Coupe du monde, il y a désormais un peu plus d'une semaine. "Pour être honnête, il y avait un peu de jalousie. Les décisions ont été prises et il faut les accepter. C'est comme ça dans le football", a ainsi confié avec franchise au Telegraph Aymeric Laporte, qui est actuellement aux Etats-Unis avec Manchester City pour préparer la saison de Premier League.

"Ce n'était pas vraiment une surprise pour moi, car je n'étais pas vraiment impliqué dans le projet. La sélection précédente s'étaient faite sans moi. C'était quand même un peu décevant pour moi de ne pas y être". Un discours de compétiteur de la part de Laporte, qui sait également que suite à la retraite internationale d'Adil Rami et celle probable de Laurent Koscielny, il y a désormais une place à prendre en défense centrale dans le groupe de Deschamps, derrière Raphaël Varane, Samuel Umtiti et Presnel Kimpembe.