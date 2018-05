Lacazette partait de trop loin...

Encore raté... Après avoir été déjà réserviste lors de la Coupe du monde 2014 puis de l'Euro 2016, Alexandre Lacazette va cette fois goûter au statut de suppléant en équipe de France. La différence entre les deux rangs est bien réelle, puisque les réservistes participaient à la préparation avec les 23, là où les suppléants doivent eux se tenir prêts à rejoindre le groupe en cas de blessure parmi les élus. Mais pour l'attaquant d'Arsenal, qu'est-ce que ça change au final ? A bientôt 27 ans, celui qui a été formé à l'Olympique Lyonnais n'a toujours pas réussi à se faire une place au soleil du football international.

On imagine aisément sa frustration, lui qui avait notamment quitté son club formateur l'été dernier afin de faire ses preuves à l'échelon supérieur, au sein de l'exigeante Premier League notamment. Mais ça n'a pas suffi aux yeux de Didier Deschamps, qui a préféré à l'ancien Gone quatre autres attaquants pouvant évoluer dans l'axe: Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Nabil Fekir. "Je ne veux pas accumuler et en mettre cinq ou six, je ne vois pas l'intérêt pour le collectif, a expliqué Didier Deschamps jeudi soir. Alexandre Lacazette avait fait un bon match contre l'Allemagne en novembre dernier, comme toute l'équipe. À côté de ça, il y a eu des moins. C'est une analyse complète par rapport à certaines situations, et par rapport au rôle dans ce groupe". Autrement dit, le Gunner, en plus de raisons tactiques évidentes et d'une rude concurrence à son poste, n'aurait pas convaincu le sélectionneur national lorsqu'il est amené à sortir du banc de touche.

D'une manière générale, depuis le début de sa prise de fonctions, Didier Deschamps n'a que rarement accordé sa confiance à un Alexandre Lacazette qui a pourtant été, trois années durant, l'un des attaquants les plus prolifiques du championnat de France. Sans jamais réussir néanmoins à transposer cela au niveau international, se montrant par ailleurs efficace en Ligue Europa avec Lyon ou Arsenal (29 matches - 13 buts), mais bien moins en Ligue des champions (22 matches - 5 buts). L'intéressé aura fort à faire pour inverser la tendance dans les années à venir, face à une concurrence directe plus jeune ou de la même génération, exception faite d'Olivier Giroud (31 ans). Et derrière, des jeunes loups comme Moussa Dembélé ou Jean-Kévin Augustin pour ne citer qu'eux ont aussi de l'ambition... Sa seule chance de participer à la campagne russe revient donc désormais à attendre une blessure d'un Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Nabil Fekir ou Kylian Mbappé, encore qu'il y a toujours de la concurrence chez les suppléants en la personne de Wissam Ben Yedder.