Lacazette et Sissoko de retour !

Les matches internationaux du mois de novembre coïncident souvent avec les forfaits les plus nombreux. Et ce n'est pas parce que l'UEFA est parvenue à limiter les rendez-vous amicaux de fin d'année au profit de la Ligue des nations que cela va beaucoup changer. Ainsi, les Bleus avaient déjà perdu Lucas Hernandez (Atlético de Madrid), et se retrouvent désormais amputés d'un autre champion du monde, Paul Pogba, et d'un attaquant en pleine forme actuellement, Anthony Martial. La Fédération française de football a confirmé ce lundi les défections des deux Mancuniens, pour des problèmes respectifs à une cuisse et aux adducteurs.

Pour l'ancien Lyonnais et Monégasque, le coup est rude alors qu'il retrouvait enfin le groupe France, après avoir notamment raté la Coupe du monde. La situation profite néanmoins à Alexandre Lacazette, lui aussi très à son avantage avec Arsenal depuis plusieurs semaines, et qui a donc été appelé en renfort par le sélectionneur national. Sa dernière apparition avec la tunique bleue sur les épaules remonte à novembre 2017, lorsqu'il s'était offert un doublé en Allemagne (2-2), match au cours duquel Anthony Martial avait également brillé.

Lacazette, une opportunité à ne pas rater

Le Gunner va donc devoir saisir sa chance, toujours dans l'ombre des Antoine Griezmann, Olivier Giroud et autre Kylian Mbappé. "Dans une liste, il faut qu’il y ait un équilibre par rapport aux postes qu’ils occupent et lui, c’est exclusivement un poste d’attaquant axial. Après, il ne faut pas lui enlever le mérite de ce qu’il a fait. Qu’il continue…", avait déclaré Didier Deschamps en octobre dernier pour justifier l'absence d'Alexandre Lacazette. Voilà le Londonien récompensé, au même titre que Moussa Sissoko.

Le couteau suisse de Tottenham est invité à faire oublier Paul Pogba, lui qui est tout particulièrement apprécié et admiré par le sélectionneur. "Il n’a pas d’état d’âme. Il rentre 2 minutes, 10 minutes, 20 minutes, il commence le match, il est dans son registre, il donne. Il est surtout aussi très apprécié de ses partenaires et assez craint par ses adversaires…", rappelait ce dernier au sujet de l'ancien Toulousain sur SFR Sport au début de l'année.