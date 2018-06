La France au forceps

On attendait peut-être trop de cette équipe de France... Tout à l'euphorie d'un onze de départ remanié et rajeuni, avec les Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Corentin Tolisso, Benjamin Pavard ou Lucas Hernandez titulaires, les Bleus semblaient avoir les moyens de faire très mal à l'Australie pour leur premier match de la Coupe du monde. Finalement, le visage présenté par les Tricolores n'a pas été des plus conquérants, loin de là. Bien au contraire, les hommes de Didier Deschamps ont livré une prestation particulièrement terne, à l'imite de l'indigence. Fort heureusement, l'essentiel a été assuré puisque la victoire est au rendez-vous (2-1).

Mais au regard du visage présenté au coup d'envoi, les attentes étaient logiquement bien plus élevées que ce simple résultat positif. Car dans jeu, ça été le grand désert. Jamais le trio offensif n'est parvenu à se trouver, à combiner pour mettre à mal l'arrière-garde adverse. Pourtant, ça avait plutôt bien commencé avec une première opportunité dans la profondeur pour Kylian Mbappé (2e), puis une tentative en demi-volée d'Antoine Griezmann (6e), qui obligent Mathew Ryan à intervenir. Mais peu à peu, cette entame prometteuse est oubliée, les Bleus s'éteignent, laissant même l'Australie prendre ses aises. Hugo Lloris est même obligé de sortir le grand jeu suite à un coup de pied arrêté des Socceroos dévié par Corentin Tolisso (17e). Il ne se passera plus rien d'ici le repos.

La vidéo en facteur X

La différence se fait sur penalty peu avant l'heure de jeu, suite à une faute commise sur Antoine Griezmann que l'arbitre uruguayen sifflera avec l'aide de la VAR. Le Colchonero transforme (1-0, 58e), et le plus dur est fait, c'est certain. Jusqu'à cette main incroyable de Samuel Umtiti dans sa surface de réparation, qui offre un penalty logique aux Australiens. Mile Jedinak ne se prive pas pour mettre les Bleus au pied du mur (1-1, 61e). Et il n'y a aucune réaction dans le clan tricolore, rien ne se passe. Les entrées de Nabil Fekir et surtout d'Olivier Giroud (69e) relancent un peu la France, mais pas au point que la troupe de Bert van Marwijk soit noyée sous la pression et les assauts répétés. Et puis Paul Pogba sort de sa torpeur pour signer un but qui lui est pour l'heure accordé, mais devrait vite être transformé en csc d'Aziz Behich (2-1, 80e).

Il n'y a évidemment pas de quoi pavoiser pour Didier Deschamps, qui n'aurait de toute façon pas sombré dans l'euphorie si les Bleus avaient livré un récital offensif. La première sortie a été complexe pour les Bleus, et cette victoire ne permettra pas de se relâcher, bien au contraire. Car le Pérou (21 juin) puis le Danemark (26 juin), prochains adversaires de Raphaël Varane et consorts, ont pu constater ce samedi que le favori de ce groupe C est encore loin d'être impérial.