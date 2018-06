L'équipe de France est bien celle annoncée mardi contre le Danemark (troisième et dernière journée du groupe C de la Coupe du monde 2018). Didier Deschamps garde son 4-2-3-1 mais procède à six changements, laissant notamment Kylian Mbappé, Paul Pogba et Hugo Lloris sur le banc.

Le 11 de l'équipe de France: Mandanda - Sidibé, Varane (cap.), Kimpembe, Hernandez - N'Zonzi, Kanté - Dembélé, Griezmann, Lemar - Giroud.