La belle dédicace de Pogba

Particulièrement mesuré devant les micros au moment d’évoquer la qualification de l’équipe de France pour la finale de la Coupe du monde, Paul Pogba a tenu ensuite, sur les réseaux sociaux, à rendre hommage aux jeunes footballeurs thaïlandais coincés dans une grotte suite à des inondations et secourus au cours des dernières heures.

"Cette victoire est pour les héros du jour, bien joué les garçons, vous êtes si forts", a-t-il écrit pour accompagner une photo des 12 garçons.

This victory goes to the heroes of the day, well done boys, you are so strong #thaicaverescue #chiangrai pic.twitter.com/05wysCSuVy