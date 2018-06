Kurzawa encourage les Bleus avec un tweet savoureux

Pas rancunier, Layvin Kurzawa. Le latéral gauche a apporté son soutien à l'équipe de France pour la Coupe du monde en Russie. Celui qui pouvait prétendre à une place parmi les 23 mais n'a pas été retenu par Didier Deschamps s'est fendu d'un tweet rempli d'humour à destination des ses partenaires.

"On n'a pas le même vol mais on a la même passion, a écrit le Parisien ce dimanche sur les réseaux sociaux, photo de passeport à l'appui, dans un aéroport. Bonne Coupe du monde à vous les frérots. Allez les Bleus." Benjamin Mendy, Lucas Hernandez et les autres Tricolores sélectionnés se sont envolés ce dimanche vers la Russie.