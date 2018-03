Koscielny: "Je pense jouer, oui"

Un peu à la surprise générale, c'est Laurent Koscielny qui s'est présenté lundi en conférence de presse - et non Hugo Lloris - avant le déplacement de l'équipe de France en Russie (amical). "Je pense jouer, oui", a-t-il confirmé dans un sourire, lorsqu'on lui demandait si sa présence signifiait une titularisation à venir. "Je ne sais pas avec qui, je le saurai après l'entraînement... J'aime jouer avec Samuel Umtiti comme avec Raphaël Varane, je m'entends bien avec les deux. Ils ont des qualités différentes." Didier Deschamps a confirmé que Hugo Lloris serait titulaire, et Koscielny ne sera donc pas capitaine.