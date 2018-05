Koscielny forfait, un "très gros coup dur" pour Deschamps

Victime d’une blessure au tendon d’Achille jeudi soir à Madrid lors de la demi-finale retour de Ligue Europa entre l’Atlético et Arsenal (1-0, aller 1-1), Laurent Koscielny est officiellement forfait pour la Coupe du monde en Russie, alors que le défenseur d’Arsenal avait annoncé qu’il prendrait sa retraite internationale à l’issue de la compétition.

"C'est un très gros coup dur pour l'équipe de France. Laurent est un joueur cadre, qui était présent à la Coupe du monde au Brésil et à l'Euro. Il a l'habitude des rencontres internationales, du haut niveau et du quotidien de la sélection. Même s'il n'est pas très expansif, c'est un joueur exemplaire, très apprécié dans le groupe. Il a toujours répondu présent", a regretté Didier Deschamps sur le site de la FFF. Effectivement, il avait annoncé que ce serait son dernier grand rendez-vous avec l'équipe de France. Une blessure n'arrive jamais au bon moment. Je suis vraiment très triste pour Laurent car cette Coupe du monde était aussi un moment très important pour lui aussi dans sa carrière. Je lui souhaite beaucoup de courage et un bon retour sur les terrains car je suis certain qu'il a encore de très belles choses à montrer."