Koscielny: "Certains joueurs ont pris la parole"

Resté sur le banc vendredi soir au Stade de France lors de la défaite des Bleus contre la Colombie (2-3), Laurent Koscielny va retrouver sa place de titulaire mardi à Saint-Pétersbourg face à la Russie.

En conférence de presse lundi, le défenseur d’Arsenal est revenu sur ce revers face aux Cafeteros, qui a provoqué "beaucoup de déception" chez les Tricolores: "Surtout vu la physionomie du match, on ne peut être que déçu par rapport à ce qu’on a fait sur le terrain. Après, le coach a donné son ressenti et certains joueurs ont pris la parole. Ce sont des choses qu’il faut se dire entre nous. Parfois, il faut savoir pointer les manques, et on l’a fait. Maintenant, à nous de montrer un autre visage mardi."