Kanté: "Je suis fatigué, comme tout le monde"

N'Golo Kanté n'est pas un surhomme, c'est officiel.

"Je suis fatigué, comme tout le monde, assure-t-il ainsi mercredi en conférence de presse. Après les entraînements, après les matches et après cette saison... Mais je ne fais rien d'exceptionnel, je fais des soins comme tout le monde, la récupération invisible avec le sommeil et l'alimentation... Je n'ai pas de secret particulier, je récupère et je fatigue comme tout le monde."

Le milieu défensif de Chelsea, appelé à être titulaire en n°6 chez les Bleus durant la Coupe du monde 2018, n'a pas joué le match amical de lundi face à l'Irlande (victoire de la France 2-0).