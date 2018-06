Kane, le joueur le plus coté du Mondial

A l’instar de Transfermarkt, l’observatoire du football CIES s’est attelé à déterminer la valeur marchande des différents effectifs engagés dans le Mondial 2018. Selon cette étude, la France trône bel et bien sur la Russie, avec une valeur globale estimée à 1,41 milliard d’euros. En revanche, ce n’est plus l’Espagne qui talonne les Bleus mais l’Angleterre (1,38 milliard), portée par un Harry Kane évalué à lui seul à 201 millions d’euros.

Au sein de la sélection tricolore, l’élément le plus "bankable" n’est autre que Kylian Mbappé (187 millions d’euros), l’intéressé représentant à lui seul 13% de la valeur du groupe France. Grâce notamment à un Neymar estimé à 196 millions d’euros, le Brésil occupe la troisième marche du podium (1,27 milliard). L’Espagne (965 millions), l’Argentine (925 millions), l’Allemagne (895 millions) et la Belgique (835 millions) suivant à distance raisonnable. Comme le Portugal d’un Cristiano Ronaldo affiché à 103 millions d’euros (656 millions au global).

Last @CIES_Football Weekly Post before summer break ranks @FIFAWorldCup participants according to transfer value of squad members: 1. France €1.41 billion 2. England €1.39 bn 3. Brazil €1.27 bn 32. Panama 0.015 bn; full list https://t.co/eVqb8InRyb pic.twitter.com/TWFYUlBdUe