Hernandez: "Le PSG ? Je suis de Marseille, donc c'est compliqué..."

De passage devant la presse pour la première fois en tant que membre de l'équipe de France, Lucas Hernandez a été interrogé sur son éventuelle envie de rejoindre un jour la Ligue 1. Et particulièrement son club étendard, le Paris Saint-Germain. "Je suis dans le présent. Je suis bien à Madrid et ne cherche pas à changer de club. Après, si dans le futur les clubs se mettent d'accord, je ne sais pas. Mais je suis de Marseille, donc ça me paraît un peu compliqué", a répondu le joueur de l'Atletico Madrid avec le sourire. Pour rappel, Lucas Hernandez est sous contrat avec les Colchoneros jusqu'en 2022.