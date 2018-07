Henry face aux Bleus, "ça va faire bizarre"

"Il fait le boulot, et il le fait bien, mais vous ne pouvez pas remporter le titre (avec lui)." En 2015, Thierry Henry, consultant pour Sky Sports, s’était montré particulièrement critique à l’heure d’évoquer son successeur à la pointe de l’attaque d’Arsenal: Olivier Giroud.

A deux jours des retrouvailles, en demi-finales de la Coupe du monde, avec celui qui est désormais l’un des adjoints de Roberto Martinez en sélection belge, le numéro 9 des Bleus a assuré en conférence de presse qu’il n’est aujourd’hui animé par aucun "esprit de revanche. Ça fait plusieurs années qu’il avait déclaré certaines choses avant de revenir sur ses propos et de les modifier. Il y a beaucoup de respect mutuel entre nous. Et il faisait un métier où il fallait qu’il soit incisif, je n’ai aucune rancœur par rapport à ça."

Le joueur de Chelsea reconnaît par ailleurs que "ça fait bizarre de l’avoir contre nous. (…) Mais je serai heureux de pouvoir montrer à "Titi" qu’il a choisi le mauvais camp (sourire)." Un choix d'Henry, pas vraiment assailli par les propositions à l'époque, que Giroud aurait voulu différent: "C’est sûr que j’aurais préféré qu’il soit avec nous et qu’il me donne ses conseils, et aux autres attaquants."

Interrogé quelques minutes plus tôt sur ce fameux "T3" (deuxième adjoint) des Belges, Benjamin Pavard avait souligné à quel point le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France avait été "un très, très grand joueur. Il est connu dans le monde entier, mais on ne va pas faire gaffe à ça et se concentrer sur notre match." Même si on risque de parler encore beaucoup de "Titi" cette semaine...