Guy Roux égratigne les Bleus

Guy Roux a la dent dure, parfois, dans ses analyses de technicien averti. Les Bleus ont beau être en demi-finale de la Coupe du monde – et ce après deux sorties plutôt probantes contre l’Argentine et l’Uruguay – l’ancien entraîneur de l’AJA est resté sur ses (mauvaises) impressions du premier tour, quand l’inspiration faisait clairement défaut au jeu des hommes de Didier Deschamps.

De fait, convié sur le plateau d’Europe1 samedi soir, l’intéressé s’est montré catégorique quant au favori de la demie à venir entre la France et la Belgique. "Les Belges, bien sûr ! Ils ont deux joueurs exceptionnels et nous on n’en a pas… On n'en a même pas un !", a-t-il martelé en tant que consultant de l’émission Bons baisers du Mondial.

Et d’ajouter, manifestement remonté, au sujet de l’une des grandes satisfactions tricolores du moment: "Kylian Mbappé est au niveau d'Eden Hazard il y a cinq ans. C’est-à-dire excellent, mais moins bon qu’aujourd’hui." Cela tout en se payant la star de l’équipe: "Quand on compare Hazard à nos joueurs offensifs, il n’y en a pas un qui sait dribbler comme lui. Griezmann, j’attends encore ses premiers dribbles dans cette Coupe du monde !"