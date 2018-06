Griezmann rêve des Jeux 2024

Longuement interrogé dans les colonnes du Figaro, Antoine Griezmann se verrait bien participer aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Il aura alors 33 ans et le règlement autorise trois joueurs de plus de 23 ans par équipe.

"J’aimerais bien et ça peut être un rêve. J’ai vécu l’Euro en France et c’était un kiff ultime. Vivre ça à nouveau en 2024 pour les JO de Paris, je suis signe de suite. Ça peut être magnifique. Honnêtement, ça peut être l’un de mes objectifs de fin de carrière", a-t-il expliqué, ajoutant en riant à destination de Martin Fourcade, l’auteur de la question: "Il faut que tu me garantisses une place…"