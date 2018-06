Griezmann rend hommage à Smerecki

Le football français rend hommage à Francis Smerecki, décédé à l'âge de 68 ans des suites d'une longue maladie. Personnage discret mais très apprécié, l'ancien entraîneur, qui a longtemps exercé au sein de la DTN (de 2004 à 2015), a laissé beaucoup de bons souvenirs auprès de ses anciens joueurs. "Tellement triste d'apprendre la mort de Mr. Smerecki. Un grand Monsieur avec lequel j'ai beaucoup appris. Reposez en paix coach", a ainsi tweeté, le latéral droit de Guingamp, Jordan Ikoko, passé par toutes les sélections de jeunes en France, avant de choisir de porter le maillot de la République démocratique du Congo.

Le défenseur de Naples et international sénégalais Kalidou Coulibaly, passé par l'équipe de France U20, exprime lui aussi sa tristesse: "Un grand Merci coach de m’avoir permis de découvrir le haut niveau ! Une pensée à la famille Smerecki et tous ses proches ..." Benjamin Mendy a également fait part de son émotion: "Hier encore, j’en parlais en interview... Triste d’apprendre son décès. Reposez en paix M. Smerecki, un grand monsieur qui m’a aidé à grandir dans le foot et à côté".

Un autre international français qui s'apprête à disputer la Coupe du monde s'est aussi exprimé. Antoine Griezmann a évoqué ce lien très fort qui l'unissait à Francis Smerecki, avec qui il a remporté le championnat d'Europe U19 en 2010, en battant l'Espagne en finale à Caen (2-1): "Je voulais adresser mes sincères condoléances à la famille de M. Smerecki et à sas proches. Sa disparition me fait beaucoup de peine. C'est un entraîneur qui a beaucoup compté dans mon parcours. Le championnat d'Europe des moins de 19 ans en Normandie et la finale remportée contre l'Espagne pendant l'été 2010 demeurent l'une de mes premières grandes joies. C'est Monsieur Smerecki qui m'a permis de porter le maillot bleu pour la première fois de ma vie, au mois de mars 2010, lors d'un match amical contre l'Ukraine, alors qu'à l'époque personne ne me connaissait vraiment en France quand je jouais à la Real Sociedad. Quand j'ai intégré les Espoirs puis les A, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je le croisais à Clairefontaine parfois. Je jouerai aussi pour lui en Russie". Un hommage pourrait lui être rendu samedi soir au Groupama Stadium où les Bleus affronteront les Etats-Unis avant de s'envoler pour Moscou.

