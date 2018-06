Griezmann : "On attend beaucoup de Pogba"

Une conférence de presse de l’équipe de France sans question sur Paul Pogba, ça n'existe pas. Et pour cause. Jeune prodige des Bleus à la Coupe du monde 2014, le milieu de Manchester United, qui a coûté 105 millions d’euros en 2016, n’est toujours pas devenu un homme fort côté tricolore. Il est épié à chaque sortie internationale et les critiques se concentrent souvent à son sujet, même si sa performance a été bonne lors du dernier match de préparation, contre les Etats-Unis (1-1), samedi dernier.

Antoine Griezmann, présent devant la presse à Istra, mardi, a évidemment été questionné sur son ami. "Les gens sont exigeants avec tout le monde. Après, c’est vrai qu’on en attend beaucoup de Paul, des gestes techniques, des buts de loin, qu’il fasse lever la foule, mais on a besoin de lui qu'il récupère des ballons et fasse jouer son équipe, c’est ce qu’il est en train de faire. J’espère qu’on aura un grand Paul en ce sens", a lancé l’attaquant, qui est heureux de "rester avec Paul le plus longtemps possible" au quotidien.

"J’espère qu’on aura un grand Paul"

Pogba titulaire pour l'Australie ?

La tâche défensive de Pogba, un "vrai 8" comme il le clame, est en effet importante dans cette équipe, qui plus est aujourd'hui. Dans le 4-3-1-2 qu’a fait travailler Didier Deschamps avant ce Mondial en Russie, les trois éléments de l’entrejeu doivent rester bien en place afin de servir de premier rideau à la perte du ballon. Dans ce dispositif, les trois joueurs offensifs, tous axiaux, n’ont pas vraiment de consignes en matière de replacement, et les latéraux sont chargés de débouler dans leur couloir.

Malgré les critiques, Paul Pogba s’est fait une place dans le groupe. Il est l’un des leaders du vestiaire, clairement. "C’est un joueur avec beaucoup d’expérience, sur la scène internationale et en club. Il était présent dans le groupe lors de la dernière Coupe du monde. C’est un joueur très présent au sein du groupe, qui facilite les choses pour les autres", a ainsi assuré Steven Nzonzi. "La Pioche" semble donc assurée de débuter la compétition russe dans la peau d’un titulaire. A lui de briller pour faire taire les critiques.