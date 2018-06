Griezmann "moins bien physiquement" 

Star de l’équipe de France depuis l'Euro 2016, Antoine Griezmann a débuté la Coupe du monde 2018 sur un petit rythme. L’attaquant de l’Atlético a été sorti après 70 minutes de jeu, à peine, contre l’Australie (2-1), samedi dernier, puis à 10 minutes de la fin lors de la deuxième victoire contre le Pérou (1-0), jeudi soir à Ekaterinburg. Il a pourtant retrouvé l’axe face aux Incas mais a rarement fait la différence, si ce n’est sur une passe lumineuse pour Lucas Hernandez avant la mi-temps.

Didier Deschamps avait évoqué les "jambes lourdes" de "Grizi", Olivier Giroud a confirmé cette petite forme. "Il a eu une longue saison, éprouvante, avec énormément de matches. C’est vrai qu’il se sent un peu moins bien physiquement, mais il va se gérer et être en forme pour la suite de la compétition. Quand on a un peu moins de jambes, c’est moins évident d’être à l’aise sur le terrain", a ainsi justifié l’avant-centre, vendredi matin à Istra.

Il est très important dans son sens de la passe

Giroud ne s’en fait pas pour son compère de l’attaque: "Il est toujours important pour nous, il aurait pu marquer hier avec un peu plus de réussite. Ça reste Grizi, il est très important dans son intelligence de jeu, dans son sens de la passe. Je pense qu’il va monter en puissance, je l’espère. Cela avait été le cas à l’Euro, il avait commencé doucement et avait fini très fort".

D’ailleurs, la présence de Giroud, de retour dans le onze face aux Péruviens, est salvatrice pour Griezmann dans le jeu. Le joueur de Chelsea est heureux de servir de point de fixation, dans un système où "on a quand même pas mal de repères" depuis deux ans. "On a pu retrouver la complicité que l’on a eue dans l’axe, on s'est parlé avant le match et à la mi-temps pour optimiser les déplacements", se félicite-t-il. Ce duo était l’une des forces des Bleus à l’Euro 2016, il pourrait bien l’être de nouveau pour la suite de ce Mondial.